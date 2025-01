Milan Women Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Centro Sportivo Vismara la sfida di Serie A femminile Milan Women Roma: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Centro Sportivo Vismara si giocherà la gara valevole per la 16ª giornata di Serie A Femminile tra Milan Women Roma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Milan Women (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Sorelli, Piga, Soffia; Cernoia, Rubio, Arrigoni; Renzotti, Ijeh, Dompig

Allenatore: Bakker

Roma (4-3-3): Kresche; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Dragoni, Giugliano, Greggi; Corelli, Viens, Haavi

Allenatore: Spugna

Orario e dove vederla in tv

Milan Women-Roma si gioca alle ore 15:00 di sabato 25 gennaio per la sedicesima giornata di campionato. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.