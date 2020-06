Milik rifiuta il rinnovo. E il Napoli alza il prezzo del polacco

Arkadiusz Milik non vuole rinnovare con il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis fissa il prezzo sui 50 milioni di euro

Continua il braccio di ferro tra il Napoli e Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco aspetta la proposta ufficiale della Juventus e non ha intenzione di firmare il rinnovo del contratto che garantirebbe al club azzurro una cessione più onerosa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis non intende mollare la presa. Milik verrà venduto per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro.