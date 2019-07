Il Manchester United è a un passo da Milinkovic-Savic. Si tratta del primo grande acquisto che non riguarda la difesa

Sembra fatta per Milinkovic-Savic al Manchester United. Finora i Red Devils hanno acquistato soprattutto in difesa (Wan-Bissaka e un Maguire sempre più vicino), senza però investimenti in centrocampo e attacco.

Col centrocampista serbo, Solskjaer avrebbe una risorsa di grande valore indipendentemente dal futuro di Pogba. Il tecnico norvegese ha utilizzato l’ex Juve soprattutto nell’ultimo terzo sfruttando le sue doti offensive. Nel caso Pogba partisse, Milinkovic-Savic lo sostituirebbe nel migliore dei modi. Dovesse rimanere, giocare con due mezzali del genere alzerebbe parecchio il livello del Manchester.