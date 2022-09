Milinkovic-Savic: «Vogliamo far vedere la Lazio in Europa»

Lazio, le parole di Milinkovic-Savic in conferenza stampa in vista della sfida con il Feyenord: «Mercato? Sono ancora qui»

Insieme a Maurizio Sarri c’era Milinkovic-Savic nella sala stampa a presentare la sfida di domani sera contro il Feyenoord, valida per la prima giornata del gruppo F dell’Europa League. Di seguito le parole del giocatore.

PRIMO GOL ED ESORDIO IN EUROPA – «Mi ricordo bene del primo gol, sono passati 8 anni. Per noi l’Europa League è una bella cosa, vogliamo far vedere la Lazio in Europa. Siamo carichi e vogliamo che arrivi domani il più in fretta possibile».

MERCATO – «L’estate l’ho vissuta come quelle prima, ogni giorno avevo altre squadre poi ho ricominciato con la Lazio come sempre. Ho fatto la preparazione molto bene, sono partito meglio dello scorso anno. Dobbiamo migliorare nella mentalità e torniamo ad essere quelli che siamo».

