Miura infinito: il leggendario attaccante giapponese a 58 anni è pronto per giocare la 40esima stagione

Miura infinito: il leggendario attaccante giapponese, ex Genoa tra le altre, a 58 anni è pronto per giocare la sua 40esima stagione

Kazuyoshi Miura non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio. Il leggendario attaccante giapponese ha annunciato che giocherà anche la prossima stagione con l’Atletico Suzuka, in quarta serie. Miura, che a febbraio compirà 58 anni ha cominciato la sua carriera nel lontano 1986, debuttando con il club Santos. La prossima stagione potrebbe essere quindi la quarantesima stagione da professionista.

Miura, che in passato ha giocato anche con il Genoa, è attualmente il calciatore professionista più anziano in attività. Il giapponese ha segnato ben 55 gol in 90 presenze con la sua nazionale ed è stato un vero simbolo per il calcio asiatico. Un bel curriculum quello di Miura, che ha giocato in Brasile, Italia, Croazia, Australia e Portogallo. Insomma, l’età alla fine è solo un numero.