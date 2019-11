Mkhitaryan su Emery:«Troppo tattico. Ecco come mi ha convinto la Roma»

Il centrocampista offensivo della Roma, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato alla rivista Four Four Two del complicato rapporto con Emery

Lunga e interessante intervista da parte del centrocampista della Roma, Henrikh Mkhitaryan alla rivista Four Four Two. Il calciatore armeno ha parlato del complicato rapporto che aveva all’Arsenal con il suo ex allenatore Emery.

«Ha sempre prestato più attenzione alla tattica che al resto e il mio ruolo è cambiato. Prima giocavo da esterno offensivo, poi ho dovuto diventare un centrocampista difensivo. A un certo punto non ho più accettato di restare in panchina a guardare gli altri: ho 30 anni e ho voglia di giocare. Lui e il dt Sanllehi mi hanno assicurato di credere in me, ma la Roma è stata molto più convincente»