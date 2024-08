Monaco Genoa 1-2, VITTORIA nell’amichevole di prestigio per GILARDINO: il resoconto della sfida di precampionato

Vittoria di prestigio per il Genoa in amichevole. La squadra allenata da Gilardino, infatti, ha sconfitto per 1-2 la squadra francese del Monaco.

Messias e Martin sono stati i marcatori del Grifone. Da segnalare anche l’esordio tra i pali del nuovo arrivato Gollini. Ora, il prossimo appuntamento è fissato a venerdì prossimo, data della prima sfida ufficiale della stagione (Reggiana Coppa Italia, n.d.r.)