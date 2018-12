Monaco in crisi, Falcao sbotta: «Situazione insostenibile, servono rinforzi»

Non c’è pace per il Monaco di Henry, sconfitto anche dal Guingamp. Capitan Falcao lancia l’appello alla società: «Servono acquisti».

Situazione sempre più difficile per il Monaco di Thierry Henry, sconfitto 2-0 in casa dal Guingamp ultimo in classifica e ora a -2 punti dal fondo della classifica. Fra i più delusi nella squadra biancorossa c’è capitan Radamel Falcao, che attraverso i microfoni di beIN Sports ha voluto lanciare un appello alla società del Principato prima delle festività natalizie e dell’inizio del calciomercato di gennaio.

«Spero che a gennaio la società possa fare nuovi acquisti, – si è augurato “El Tigre” – perché in questo momento stiamo giocando con le riserve e si tratta di ragazzi che non possono sopportare questo tipo di pressione».Dopo aver realizzato 18 gol in 26 presenze lo scorso anno, quest’anno Falcao pur avendo fatto 7 reti in 15 gare, non è riuscito finora a risollevare le sorti della sua squadra. «È una situazione insostenibile. – ha concluso il centravanti colombiano – Abbiamo bisogno di acquisti“. Sono appena 13 i punti in classifica del Monaco, che finora ha collezionato 3 vittorie, 4 pareggi e ben 11 sconfitte.

AHI MILAN: MONACO E PSG ALLA FINESTRA PER FABREGAS