Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha parlato delle voci che vedrebbero Di Francesco sulla panchina degli spagnoli

L’ex direttore sportivo della Roma, Monchi, a margine del Congreso de Entranadores de la Copa del Rey, ha parlato delle voci che vedrebbero Di Francesco sulla panchina del Siviglia per la prossima stagione.

Monchi ha di fatto chiuso le porte sull’ingaggio del tecnico ex Roma in Andalusia: «Sicuramente non verrà a Siviglia».