Mondiale per Club, Buffon: «Un evento nuovo e stimolante, Inter e Juve vorranno fare bella figura»

Le parole di Gigi Buffon, ex portiere della Juve e capo-delegazione della nazionale, sul mondiale per club a cui parteciperanno Inter e bianconeri

Intervistato dai canali ufficiali della FIFA, l’ex portiere e oggi capo-delegazione della Nazionale Italiana Gigi Buffon, ha parlato del Mondiale per Club, competizione che vedrà tra le partecipanti anche Inter e Juve a rappresentare l’Italia. Di seguito le sue parole.

«Sarà un evento nuovo, un torneo che stimolerà tutte le società e tutti i giocatori, per cercare di vincere e dare il meglio. Credo che questa nuova formula sia ottima. Come è accaduto in passato, il calcio ogni tanto ha bisogno di proporre qualcosa di nuovo, di innovare. Secondo me è una bellissima scelta organizzare il Mondiale per club. Inter e Juve? la voglia di vincere sarà altissima. Mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per club. Ma nella vita… non si sa mai. Tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa! Credo che nessuna Nazione meglio degli Stati Uniti abbia la capacità di far conoscere meglio il proprio prodotto. È un modo per dare più possibilità di avere successo all’evento. La cultura calcistica negli Stati Uniti è molto migliorata. È molto cresciuta. Gli americani sono diventati molto più competitivi anche perché adesso hanno tanti giocatori che giocano nei migliori club europei»