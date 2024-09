Mondiale per club, regna il caos: DOVE SONO I SOLDI? I club MINACCIANO la diserzione e INFANTINO…

Continua a regnare il caos sul Mondiale per Club: la FIFA fatica a trovare sponsor e diritti tv e i club minacciano: la mossa di Infantino

Continua a regnare il caos per il Mondiale per Club 2025 a cui dovrà prenderanno parte anche Inter e Juve. In particolare la Fifa starebbe riscontrando più di qualche problema per quanto riguarda i diritti tv: venerdì scorso ha incontrato sessanta broadcaster europei tra cui quelli italiani, ma la proposta non ha fatto breccia. Come rivela Repubblica, si era tentato un accordo con Apple sulla base di un miliardo di dollari per i diritti tv, ma anche in questo caso la pista di è arenata.

Adesso alcune società minacciano di disertare se non ci saranno gli 800 milioni promessi, per questo Infantino ha aperto una discussione con l’Arabia Saudita per trovare gli sponsor che servono. Nessuno vuole che il torneo salti, ma nemmeno che ci siano sconti sul prezzo della partecipazione (si parla del colosso energetico Aramco, ma da Riad negano un coinvolgimento).