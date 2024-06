La nota del Real Madrid sul mondiale per club, dopo le parole di Carlo Ancelotti sulla volontà di non partecipare

Il Real Madrid, tramite una nota ufficiale, ha commentato le parole di Carlo Ancelotti a Il Giornale, in cui il tecnico dei blancos ha detto che la sua squadra non parteciperà al Mondiale per Club. Di seguito il comunicato.

«La società comunica che in nessun momento sono stati sollevati dubbi sulla nostra partecipazione al nuovo Mondiale per Club che sarà organizzato dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Il nostro club prenderà quindi parte, come previsto, a questa competizione ufficiale e siamo orgogliosi ed entusiasti di esserne coinvolti e ispireremo ancora una volta i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo con un altro trofeo».