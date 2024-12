Mondiale per Club, Puyol: «Sarà una competizione incredibile»

L’ex difensore spagnolo è intervenuto per parlare del Mondiale per Club, competizione da poco rivoluzionata

Puyol, ex difensore del Barcellona, ha commentato ai canali ufficiali di Fifa.com il Mondiale per Club, parlando di quello che sarà il torneo ambitissimo della prossima esatte. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Penso che questa sia un’opportunità per guardare una competizione incredibile, anche se sfortunatamente la mia squadra non giocherà. È un peccato, ma questo è il calcio. Dovremo impegnarci per giocare la prossima edizione. Sono sicuro che questa sarà una festa del calcio in cui noi tifosi potremo goderci partite incredibili».