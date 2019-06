Mondiali femminili, boom d’ascolti per l’esordio dell’Italia a Francia 2019: 3,5 milioni di spettatori in tv per la gara con l’Australia

Numeri da capogiro per l’Italia del ct Bertolini impegnata ai Mondiali di Francia 2019. E non soltanto per quanto offerto in campo all’esordio contro l’accreditata Australia. Perché anche in tv le azzurre hanno raccolto bottino pieno, facendo registrare dati record.

Sono stati infatti 3,5 milioni gli spettatori che ieri hanno assistito davanti allo schermo alla sfida contro le Matildas. Circa 2,8 milioni su Rai 2 e 0,7 invece su Sky, per uno share pari al 18.5%. Numeri che si sommano ai quasi 11 milioni di francesi che hanno seguito la partita inaugurale del Mondiale di casa o, in Italia, al milione di spettatori unici che su Sky aveva guardato la sfida Juve-Fiorentina disputata all’Allianz Stadium in primavera.