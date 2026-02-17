Montella rivela: «Spalletti merita la Juve anche in futuro. Yildiz come Yamal. Osimhen è di un altro pianeta, col Galatasaray sarà una bolgia»

Montella, ct della Turchia, ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno di Galatasaray Juve. Ecco cosa ha detto

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juve .Vincenzo Montella l’ha analizzata così alla Gazzetta dello Sport: le sue parole.

GALATASARAY IN CASA – «All’Ali Sami Yen è una bolgia. Mi aspetto gol. Con la nazionale ci abbiamo giocato e ci ha spinto dall’inizio alla fine. Il Galatasaray in casa si trasforma. Mi aspetto una partita vivace, con diversi gol: sono due squadre che giocano a viso aperto»

OSIMHEN E ICARDI – «Victor Osimhen era di un altro pianeta anche in Italia, non solo in Turchia. Mauro Icardi è un finalizzatore eccezionale e sta tornando ai suoi livelli. Ma il Gala è molto di più. Akgun L’ho allenato all’Adana, è un attaccante del 2000 con talento e personalità. Guai a snobbare il Galatasaray»

SPALLETTI – «Ha dato un’identità precisa alla Juventus e molti giocatori sono migliorati con lui. I 15 punti dall’Inter sono tanti, ma il calcio è ciclico: tornerà il momento dei bianconeri. Serviranno rinforzi per alzare il livello, ma Luciano è un top e merita la Juve anche in futuro»

YILDIZ – «È più continuo dentro la partita, merito suo e di Spalletti che gli concede libertà negli ultimi 30 metri. Sta dimostrando di meritare il numero 10. È di quella categoria: Lamine Yamal, Bellingham, Arda Güler. Come Del Piero? Caratteristiche diverse, ma simili nel tiro. Con la pratica può diventare uno specialista delle punizioni come Ale»

L’HA CONVOCATO QUANDO GIOCAVA IN NEXT GEN «Non credo di essere stato pazzo, è stata una felice intuizione. Era chiaro che avesse qualità da predestinato, quando l’ho convocato ho avuto anche la prova della sua testa e della notevole personalità. Alla prima amichevole ha segnato contro la Germania, non una partita banale per lui».

BREMER LO HA PARAGONATO A YAMAL «Sì, è di quella categoria: dei Lamine Yamal, Bellingham e Arda Guler».

CALHANOGLU «Ho trovato Calha motivato, ormai legge il gioco con una facilità incredibile. Sono fortunato ad averlo io e lo è Chivu nell’Inter: i nerazzurri sono favoriti per lo scudetto».

L’ITALIA AVVERSARIA IN NATIONS LEAGUE «Sì, ma adesso ho in testa solo il playoff Mondiale. Vogliamo andarci noi e sono convinto che si qualificheranno anche gli azzurri».