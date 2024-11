Montella: «Ritornare in Serie A? Vi svelo quali sono i miei obiettivi tra Turchia e futuro»

Montella potrebbe ritornare in Serie A? L’ex tecnico del Milan ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su queste voci

Montella ritornerà ad allenare in Serie A dopo l’esperienza in Turchia. L’ex tecnico di Milan e Fiorentina ha voluto rilasciare questa dichiarazione.

LE PAROLE – «Come vedo il mio futuro e quello della Nazionale? Non considero la sua domanda una domanda vera. Sono felice e orgoglioso del nostro ultimo anno. Posso dire questo riguardo al nostro viaggio. Oggi non siamo riusciti a mostrare la tecnica che solitamente esprimiamo, a causa delle condizioni del campo. Ecco perché è venuto fuori questo risultato. A marzo giocheremo i playoff, il nostro obiettivo è salire in Lega A, e abbiamo anche l’obiettivo di andare ai Mondiali. In questo percorso, ci sono giocatori che continueranno a crescere, e più cresceranno, più saremo forti».