Monza Atalanta, Giua positivo ma il rigore su CDK...

La moviola sul Corriere dello Sport su Monza Atalanta è stata chiara e anche per Giua è arrivato un 6.

Soltanto un episodio ha lasciato più di qualche dubbio in area di rigore dei brianzoli: «Ancora in area, stavolta è Bondo che abbraccia De Ketelaere, trattenuta neanche così leggera, Giua applica il vantaggio (c’è Lookman che può battere a rete), l’azione prosegue, non si torna indietro».