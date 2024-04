Invasione per Monza Atalanta, la Curva Nord: «Tutti in motorino!»

Per Monza Atalanta i tifosi nerazzurri saranno in massa, all’insegno del grido della Curva Nord: «A Monza tutti in motorino»

Monza Atalanta vedrà più di 2587 tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti dell’Up-Power Stadium, e a mettere un po’ di sana adrenalina per una trasferta importante, la Curva Nord orobica ha voluto fare le cose in grande.

Per l’occasione gli ultras nerazzurri hanno invitato il popolo atalantino ad andare a Monza in motorino: ripetendo non soltanto le trasferte di un tempo, ma anche quella carovana che a Cremona, l’anno scorso, aveva entusiasmato