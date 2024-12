Il Monza di Bocchetti perde ma ha ereditato una cosa importante da Nesta. Se gioca come a Parma, la salvezza non è un’utopia

Il Monza di Bocchetti esce sconfitta ma ha ereditato una cosa importante dall’ex tecnico Nesta. Se gioca come a Parma, la salvezza…

«Bravissimo, appena entrato, a inventarsi l’assist per Pereira»: è questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport relativo a Martins, che insieme all’autore del momentaneo pareggio a Parma è stata la mossa di Bocchetti a 6 minuti dal termine e che ci ha messo pochissimi secondi a funzionare. Il punto non è arrivato, Valenti al minuto 98 ha distrutto le speranze di un buon esordio per il nuovo tecnico dei brianzoli, che però può trarre dall’azione del gol una linea di continuità con il predecessore e proseguirla con successo.

Il Monza è infatti specializzato nei gol originati da cross sulle fasce. In questa stagione è la voce più significativa della sua produzione offensiva tutt’altro che rilevante. Prima di ieri erano andati in rete così Djuric a Firenze, Kyriakopoulos in Coppa Italia col Brescia e, buon ultimo, Birindelli la scorsa settimana contro la Juventus. «Testa alta e ci toglieremo soddisfazioni», ha dichiarato Bocchetti a fine partita al Tardini. Se gioca come ieri, il Monza è tutt’altro che spacciato.