Monza Cagliari, i numeri della sfida: un confronto tra le due squadre che si sfideranno in Serie A

Monza Cagliari, i numeri della sfida: un confronto tra le due squadre che si sfideranno nel prossimo turno di Serie A

Il Cagliari del tecnico Davide Nicola ha perso 0-3 tra le mura di casa contro l’Inter di Simone Inzaghi, nella partita valida per la diciottesima giornata di Serie A 2024/2025. I rossoblù andranno in casa del Monza per la prima partita del 2025.

I rossoblù sono terzultimi con 14 punti, mentre i brianzoli sono fermi all’ultimo posto con 10 punti. I rossoblù hanno segnato 16 gol, esattamente come i biancorossi. Per quanto riguarda i gol subiti, invece, i lombardi hanno incassato meno: 25 reti, contro le 31 subite dal Cagliari. Appuntamento il 5 gennaio per la sfida tra Monza e Cagliari.