Monza Cagliari, i precedenti della sfida tra Nicola e i rossoblù: tutti i numeri in vista della prossima partita di Serie A

Il Cagliari del tecnico Davide Nicola arriva da quattro sconfitte consecutive in Serie A (sono cinque se si inserisce anche la Coppa Italia), ma ora punta il tutto per tutto sullo scontro diretto salvezza contro il nuovo Monza di Bocchetti, ultimo in classifica ad oggi, all’U-Power Stadium.

A confortare i rossoblù c’è lo storico fra il l’allenatore Nicola e i brianzoli: nelle sei partite giocate contro il Monza in carriera (fra Empoli, Salernitana e Lumezzane), Nicola ha raccolto ben quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Una statistica che fan ben sperare e che potrebbe influenzare positivamente la prossima sfida che sarà sicuramente cruciale per la lotta alla salvezza.