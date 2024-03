Djuric: «Il Monza è l’apice della mia carriera, sono in vetta»

Le parole di Milan Djuric, attaccante del Monza, sul suo trasferimento al Monza. Tutti i dettagli in merito

Milan Djuric ha parlato a Sky Sport della sua nuova avventura al Monza.

PAROLE – «Ci siamo noi e loro per quel tipo di posizioni, il Torino è una squadra tosta che punta molto sull’1vs1 e ci stiamo preparando al meglio. Il Monza è l’apice della mia carriera, possiamo definirla una scalata e sono felice di essere arrivato a questo livello, adesso voglio restarci perché so quanto ho lavorato per essere qui».