Monza, Galliani: «Carlos Augusto? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma...»

Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano.

PAROLE – «La Champions del Milan? Io non devo parlare del Milan di oggi, mi sono messaggiato con Pioli per fargli i complimenti per la Panchina d’Oro. Cragno e Sensi potranno diventare operazioni legate con l’Inter in estate? Io sono scaramantico… Cragno sarà un giocatore del Monza se il Monza si salverà, scatterà l’obbligo di acquisto. Io se non siamo salvi non ne parlo. La scelta Palladino ha ripagato? Non voglio fare i complimenti a noi stessi. Mi sembra che stia facendo molto molto bene, forse la scelta era giusta. Ma ora dobbiamo fare punti. Più che dal punto di vista tecnico, che si è inventato Curria esterno destro quando sembrava una seconda punta, ha cambiato l’aspetto psicologico e motivazionale. E’ cambiata davvero la vita. Il giorno più bello in questa ricorrenza legata al Milan? Barcellona ’89, la prima Coppa Campioni con la Steaua Bucarest. Carlos Augusto e la sua crescita? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma ora è inutile parlare del mercato. Giocava nel Corinthians, era già un giocatore importante».