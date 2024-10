Monza, Galliani: «Nesta mai a rischio, su Maldini all’Inter dico questo»

Le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sull’inizio di stagione del club brianzolo con Nesta e Maldini. I dettagli

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai giornalisti presenti prima dell’ingresso nella sede della Lega Serie A.

NESTA – «Quando si vince, meglio. Però la squadra è importante, poteva non perdere in altre occasioni, ma Nesta non è mai stato in pericolo. Il suo lavoro lo giudico in maniera positiva, anche perché l’ho scelto io».

CONSIGLI BERLUSCONI – «Pazzesco. Io è tutto l’anno che continuo a dire alla seconda punta e agli altri di scattare verso la porta quando il pallone è diretto a Djuric perché tanto lui la spizza sempre, è l’attaccante che vince più contrasti aerei nei primi cinque campionati europei. Ricordo sempre il gol di Pessina a Salerno, fu proprio così. A Nesta ho detto che l’unico schema su cui lavorare è questo: lancio lungo del portiere, spizzata di Djuric e gol. Questo è lo schema da applicare».

MALDINI ALL’INTER – «Mai parlato di Maldini con nessuno. Con Daniel parlo tutti i giorni, anche perché ha un problemino alla spalla, ma dovrebbe farcela per domenica. Ma l’Inter mai ci ha fatto una richiesta, nessuno ha mai parlato. Non esiste: non credo, non lo so… Comunque io sono milanista quindi lasciatemi stare».

VENDITA SOCIETA’ – «No, nessuna novità. Ma io non seguo questa vicenda: ho già detto che sono oggetto, non il soggetto. In ogni caso non c’è alcuna offerta, andiamo avanti».

CHI VINCE LO SCUDETTO – «Secondo me una tra Napoli, Juventus, Inter e Milan. Saluti…».