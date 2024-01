Calciomercato Monza, Galliani al lavoro per completare l’arrivo di due rinforzi offensivi: trattativa col Napoli per Zerbin e Popovic

Il Monza con Adriano Galliani vuole fare sul serio in questo calciomercato e rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Palladino.

L’ad dei brianzoli si sarebbe mosso con il Napoli per portare in Brianza Zerbin e Popovic. Entrambi accostati al Frosinone ma ora vicinissimi ai biancorossi. Per l’esterno Galliani ha superato proprio i ciociari. Per il 2006 i laziali hanno commesso un errore di valutazione sul discorso extracomunitari e dunque non possono tesserarlo così ci prova il Monza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.