Monza-Inter, Turati: «LORO sono i più forti in ITALIA in questo momento. Dimarco mi ha segnato un gran gol ma NON VOLEVA. Ecco chi sono i PORTIERI che mi ispirano»

Le parole di Filippo Turati, portiere del Monza, in vista della sfida contro l’Inter. Tutti i dettagli

In Monza-Inter Lautaro e compagni si troveranno di fronte a difendere la porta dei brianzoli Filippo Turati, cresciuto proprio con i nerazzurri. La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato.

MONZA-INTER – «Difficile, i nerazzurri sono forse la squadra più forte in questo momento in Italia: speriamo bene…».

IL GOL DI DIMARCO DA 50 METRI PRESO L’ANNO SCORSO – «Ovviamente ci restai male. Secondo me non voleva tirare in porta, però è un parere personale. Resta il fatto che fece un gran gol, con una traiettoria perfetta, del resto lui è un grande giocatore, cresciuto moltissimo negli ultimi anni».

I PORTIERI PREFERITI – «Maignan, Sommer e dico anche Di Gregorio».

C’É UN ALLENATORE CHE LO HA FATTO CRESCERE – «No, nel senso che ho imparato qualcosa da tutti, ho sempre cercato di prendere il lato più positivo dei tecnici, anche dal punto di vista umano. Mi sono sempre trovato bene con tutti e qui a Monza c’è grande intesa anche con Alessandro Nesta».

LA MAMMA VOLEVA IL DIPLOMA – «Sì, altrimenti chi la sentiva… Ho fatto lo scientifico, alla maturità ho preso 72. Sto anche pensando di fare l’università, voglio migliorare le lingue, soprattutto l’inglese, anche perché sono un grande appassionato di musica: suonavo la batteria, me la cavo con la chitarra e come genere musicale amo il britpop».

HA IL BIGLIETTO PER IL CONCERTO DEGLI OASIS – «Purtroppo no. Ma spero che mia mamma e mia sorella abbiano più fortuna e mi facciano la sorpresa a Natale…».