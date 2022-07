Monza, Pessina determinato: «110 anni per arrivare in Serie A, non torneremo in B dopo 12 mesi»

Matteo Pessina, neo capitano del Monza, avvisa tutte le rivali per la lotta alla salvezza. Le dichiarazioni del centrocampista

Ai microfoni di Sportmediaset, Matteo Pessina ha fatto il punto sugli obiettivi del Monza per la prossima stagione.

LE PAROLE – «Sappiamo di dover fare un qualcosa di importante perché la città lo sente, come dice spesso anche Galliani. Ci abbiamo messo 110 anni per arrivare in Serie A e ora non possiamo metterci 12 mesi per tornare in B».