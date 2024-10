Monza-Roma, Open VAR ASSOLVE La Penna: «Baldanzi? Contatto FORTUITO»

L’analisi a Open VAR dell’episodio chiave di Monza-Roma: il contatto tra Baldanzi e Kyriakopoulos, le parole del VAR e il commento di Gervasoni

Dopo le proteste in Roma-Monza per il contatto tra Baldanzi e Kyriakopoulos su DAZN ad Open VAR hanno pubblicato la conversazione tra l’arbitro La Penna e il VAR Aureliano sull’episodio chiave della partita. Di seguito le parole del VAR e il commento di Gervasoni in studio.

VAR – «Allora, mentre corre gli dà un piccolo pestone sul piede, ma sta correndo e non sta guardando il pallone. Stanno correndo insieme, lui è fermo e lui sta guardando il pallone. Puoi riprendere il gioco. Loro stanno correndo, lo pesta nel piede ma non fa nessuna azione fallosa».

GERVASONI – «Lo voglio paragonare a quello di Di Lorenzo in Napoli-Monza. Entrambi i calciatori guardano in aria, perciò riteniamo che sia uno scontro fortuito di gioco. Perché siano interventi VAR, questi tocchi devono essere ‘step on foot’ chiari. Deve esserci imprudenza per avere l’intervento del VAR, affondo e piede schiacciato pienamente».