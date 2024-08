Monza-Sassuolo: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

A Monzello l’incontro amichevole Monza-Sassuolo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

A Monzello va in scena la partita amichevole Monza-Sassuolo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Caldirola, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari; Djuric. All. Nesta.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Paz, Piccinini, Romagna, Doig; Racic, Boloca, Mercati; Alvarez, Mulattieri, Ceide. All. Grosso.

Orario e dove vederla in tv

Monza-Sassuolo si gioca alle ore 17:00 di sabato 3 agosto. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560).