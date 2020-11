Morata e la Juventus: «Gioco e acquisisco fiducia» – VIDEO

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza dal ritiro con la nazionale spagnola. Le sue dichiarazioni – VIDEO

«Sono la stessa persona, lo stesso giocatore. Altri anni non ho avuto continuità. Al Chelsea non ero all’altezza, ma se giochi ti dà serenità e non solo. Se non è la prima volta che gioco sei partite di fila con più di 60 minuti, deve essere la seconda. Da lì in poi lavoro e le cose vengono. Farò le cose bene».