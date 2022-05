Morata Juve, riscatto in bilico? Cosa sta succedendo con l’Atletico

Morata Juve, in bilico il riscatto dello spagnolo da parte dei bianconeri? Ecco a che punto è la situazione con l’Atletico

Il futuro di Morata alla Juve è in bilico. Come scrive Tuttosport, infatti, la società ha un problema per il riscatto dell’attaccante spagnolo dall’Atletico Madrid.

La Juve, in base all’accordo coi colchoneros, dovrebbe pagare 35 milioni per prenderlo a titolo definitivo dopo i due anni di prestito a 10 milioni annui. La cifra, però, è considerata troppo alta e l’Atletico Madri, finora, non ha aperto a nessuno sconto.