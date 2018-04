Morata alla Juventus dopo Mandzukic? L’idea c’è, ma sarà durissima

Si continua a parlare di un addio di Mario Mandzukic alla Juventus e, contestualmente, di un possibile ritorno di Alvaro Morata in bianconero dal Chelsea

La Juventus sfoglia la rosa di nomi per il prossimo calciomercato. Mario Manduzkic e Alvaro Morata sono i due profili più caldi per i bianconeri. Mandzukic è reduce da una doppietta super al Bernabeu contro il Real Madrid, ma è comunque in partenza. Potrebbe non rientrare nel progetto futuro della Juventus, per lui arrivano voci dalla Cina o comunque da campionati esteri. In attesa che si chiarisca la situazione del croato, tornano a gran voce i rumors sull’attaccante del Chelsea, diventato “grande” alla Juventus. L’idea di un possibile ritorno c’è, la Juve ci sta pensando. Ma non sarà affatto facile.

Morata è passato dal Real Madrid al Chelsea la scorsa estate per una cifra vicina a sessanta milioni di euro, questo significa che la Juventus deve spenderne almeno altrettanti, a voler volare basso. Lo spagnolo ha un contratto coi Blues fino al giugno del 2022, quindi non si può avere il coltello dalla parte del manico in un’ipotetica trattativa. La Juventus può contare sulla voglia di Morata di riabbracciare i bianconeri (vedi l’indizio della moglie Alice), ma il mercato non si fa solo coi sentimenti. Il giocatore del Chelsea è un obiettivo, ma probabilmente le possibilità di vederlo di nuovo alla Juve da luglio sono ridotte quasi a zero.