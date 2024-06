Morata Juventus, che ASSIST del giocatore ai bianconeri: «Sembra che io non sia la priorità del club, a 32 anni non posso...»

Morata Juventus, che ASSIST del giocatore: le sue ultime dichiarazioni alimentano le voci riguardanti il suo futuro

Continuano imperterrite le voci che vorrebbero il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Intanto, intervistato da El Larguero, l’attaccante ha parlato in modo netto del suo futuro.

L’ANNUNCIO DI MORATA – «Vedo dalla stampa che l’Atlético Madrid vuole ingaggiare 8 attaccanti, sarò chiaro… sembra che NON sia la priorità del club. Compirò 32 anni a ottobre, non posso restare all’Atléti e non giocare, non essendo la priorità…».