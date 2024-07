Morata Milan, QUESTO FATTORE lo avvicina ai rossoneri: POSSIBILE SVOLTA nel futuro, le ultime sulla trattativa

Il Milan punta forte su Alvaro Morata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, viste le numerose difficoltà per Zirkzee, Furlani è sempre più convinto di affondare per lo spagnolo.

L’ex Juventus ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Gli agenti sarebbero ben contenti di tornare in Italia: il giocatore, invece, non si è ancora espresso in modo concreto sulla nuova trattativa.