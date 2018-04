Moratti e il derby d’Italia: «Battiamo la Juve per la Champions. Scudetto? Giochi riaperti»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato a pochi giorni dal derby d’Italia tra i nerazzurri e la Juventus. Ecco le sue parole

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, non vuole distrazioni e spera in una grande prestazione dei nerazzurri contro la Juventus. L’Inter, secondo l’ex numero uno, deve pensare a vincere non per togliere lo Scudetto ai bianconeri ma per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Moratti ha parlato così al corriere dello Sport: «Mi sembra che l’Inter stia bene e, anche se non sempre sono arrivati i risultati. Se l’Inter vincerà contro la Juve arrivare tra le prime quattro sarà sicuramente più facile».

Prosegue l’ex numero uno: «Vittoria per togliere lo Scudetto alla Juve? La vittoria conta per l’Inter e per la sua classifica. E’ questa l’unica cosa importante». Sullo Scudetto e i bianconeri: «La Juventus rimane una grande squadra anche se ha solo un punto di vantaggio sul Napoli. Va affrontata bene e senza distrarsi. Scudetto? L’affermazione del Napoli a Torino ha riaperto i giochi. Adesso il finale di stagione sarà ancora più divertente». L’ex presidente ha poi esaltato Spalletti: «Io mi fido di Spalletti che è bravo e mi auguro lo dimostri ancora una volta. E poi sono convinto che i giocatori sappiano sia quanto è prezioso per la società l’obiettivo che stanno cercando di raggiungere sia quanto è sentita la sfida contro la Juventus dai tifosi dell’Inter».