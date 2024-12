Morte Ormezzano, Aldo Grasso: «Poteva essere il nostro Eduardo Galeano»

Il ricordo del giornalista torinese scomparso a 89 anni, ex direttore di Tuttosport e non solo

A 89 anni ci ha lasciato Gian Paolo Ormezzano, uno dei più grandi giornalisti che ha avuto l’Italia e non solo per ciò che ha scritto sul calcio e sullo sport in varie articolazioni. A omaggiarlo oggi, tra gli altri, interviene sul Corriere della Sera Aldo Grasso, che lamenta di come parte del pubblico non conoscesse «le sue meravigliose storie di calcio e di ciclismo.

Per questo, in amicizia, gli ho rimproverato più volte di «essersi buttato via»: «Potevi essere il nostro Eduardo Galeano, il nostro Osvaldo Soriano e invece, da fantasma, hai scritto le autobiografie di Enzo Ferrari, di Giampiero Boniperti, di quel cabezon di Omar Sivori e di Michel Platini (direttamente in francese)».