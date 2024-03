Mota Carvalho: «Con il Monza ho segnato dalla Serie C alla A»

Le parole di Dany Mota Carvalho, attaccante e veterano del Monza: «Ho vissuto il percorso di crescita con Berlusconi e Galliani»

Dany Mota Carvalho è una delle sorprese positive della stagione del Monza. L’attaccante si è raccontato a La Gazzetta dello Sport a partire dal gol in mezza rovesciata fatto al Genoa.

PER GALLIANI É UN GOL MAI VISTO DA ANNI – «Detto da lui che ha visto il meglio del calcio mondiale, fa ancora più piacere. A cosa pensavo? A prenderla… Lo schema prevedeva una palla bassa, poi l’ho messa bene. Mi sento bambino quando faccio queste giocate. Mi dicevano “tu sei matto”. Sono un matto buono».

PRESSIONE – «A me piace avere la pressione addosso, da sempre».

IL VETERANO DEL MONZA – «Ho segnato in C, B e A. Ho vissuto il percorso di crescita con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il presidente mi diceva: “Voglio portare il Monza al top e tu Dany devi fare una cosa, mettere la palla oltre la linea di porta”. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, di storico».

UNA GRANDE STAGIONE – «Sapevamo che sarebbe stata una stagione più difficile. Sono sorpreso, ma questo è il risultato del lavoro di tutti».

COSA SI SENTE – «Portoghese, con tutto il rispetto per il Paese che mi ha accolto e in cui sono cresciuto fino ai 16 anni. La Federazione lussemburghese mi ha chiesto più volte la disponibilità a giocare con loro, anche adesso per i playoff in vista dell’Europeo. Ma non sarebbe stato giusto per gli altri. Poi è arrivata la prima chiamata del Portogallo».