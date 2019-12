Mourinho, frecciata “Special” al Chelsea VIDEO

Mourinho, il tecnico del Tottenham è tornato a parlare della sua ex squadra, il Chelsea, e anche del prossimo mercato

A Josè Mourinho non interessa il Chelsea ne tanto meno il fatto che il Tas abbia deciso di sbloccare il mercato dei blues dal prossimo gennaio. Ecco le parole di Mou.

«Chelsea? Non penso a loro e non sono preoccupato dal loro mercato e neanche dal divario che c’è tra noi e loro. Tra noi e loro ci sono ancora tre squadre come i Wolves e lo United, comunque sono due o tre squadre. Quindi ora non sto guardando al Chelsea. Secondo me non è facile trovare giocatori migliori di quelli che già hanno. Non credo che riuscirebbero a migliorare la situazione a prescindere dal blocco del mercato. Non ci riuscirebbero neanche se avessero a disposizione un budget multimilionario».