Mourinho, la prima conferenza è uno show: ecco le frasi più divertenti – VIDEO

La prima conferenza stampa di Josè Mourinho come allenatore del Tottenham è ricca di frasi divertenti e risate

Josè Mourinho non ha deluso le aspettative e nella prima conferenza stampa come allenatore del Tottenham ha regalato sorrisi e risate per i giornalisti presenti in sala. Lo Special One, nonostante gli undici mesi ai box, è ancora in grandissima forma.

«Sono rilassato, motivato, pronto. Sono felice dal profondo del cuore. Sono approdato in un grande club, con grandi giocatori e grandi strutture. Il potenziale di questa squadra è davvero elevato ed è una delle ragioni per cui sono qui»