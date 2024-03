Mourinho ospite speciale in Moto GP: ruolo a sorpresa

Il ruolo di José Mourimho, ex allenatore della Roma, in occasione del gran premio di Portimao in Portogallo

In attesa di tornare ad allenare, Josè Mourinho si gode i motori. Dopo l’esperienza a Jeddah di inizio mese per il Gran Premio in Arabia Saudirta di Formula 1, l’ex allenatore della Roma sarà a Portimao per assistere alla gara di Moto GP sulla pista di casa.

Mourinho avrà un ruolo assolutamente speciale, visto che sarà chiamato a sventolare la bandiera a scacchi per i piloti al loro arrivo sul traguardo.