Mourinho spaventa l’Inter: «Conosco il futuro di Eriksen, domani gioca» – VIDEO

Mourinho ha parlato del futuro di Eriksen, obiettivo di mercato dell’Inter a gennaio, durante la conferenza stampa di vigilia di FA CUP

Josè Mourihno prova a gettare acqua sul fuoco e allontanare le voci di mercato che vedono l’Inter su Christian Eriksen. Durante la conferenza stampa alla vigilia del replay di FA Cup contro il Middlesbrough, l’allenatore del Tottenham ha parlato anche del futuro del suo centrocampista, obiettivo dell’Inter e in scadenza di contratto a giugno. Le sue parole.

«Conosco il futuro di Eriksen, domani sera giocherà e forse anche sabato. Domani Christian gioca, poi ci sarà un’altra partita sabato e forse giocherà anche quella. Siamo ai nostri limiti, ma ci sta aiutando. Sono d’accordo che non abbia giocato nella miglior maniera col Liverpool. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto e dire di no. Non sono però un idiota, so che un giocatore in una situazione come questa non rende ai massimi livelli. Il suo futuro? Non so se rimarrà qui dopo gennaio… So quale sarà il suo futuro, ma non lo dirò e comunque non tocca a me parlarne»