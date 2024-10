Moviola Atalanta Monza, l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Atalanta Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’EPISODIO CHIAVE

81′ AMMONIZIONE CALDIROLA. Fallo su Retegui, cartellino giallo.

76′ AMMONIZIONE MALDINI. Fallo ai danni di Kolasinac e punizione Atalanta

58′ GOAL DEL MONZA ANNULLATO! Cross in mezzo di Ederson, colpo di testa di Djuric che mette la palla in rete. La rete viene però annullata per una spinta ai danni del brasiliano.

55′ AMMONIZIONE ATALANTA. Ruggeri commette fallo sulla sinistra ed è cartellino giallo.

52′ AMMONIZIONE MONZA. Bianco subisce fallo da Djimsiti ed è cartellino giallo.

51′ Sospetto rigore per l’Atalanta. Atterrato in area Samardzic, ma ancora una volta per l’arbitro è tutto regolare.

48′ Contatto in area tra Pablo Marì e Retegui. Per l’arbitro tutto regolare.

39′ Fallo di Pessina su Lookman. Punizione Atalanta

27′ Fallo di Hien a Dani Mota. Punizione Monza

18′ Brutto colpo di De Roon che subisce un colpo al mento da Maric. Nessun cartellino giallo