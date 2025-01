Moviola Atalanta Sturm Graz, l’episodio chiave del match di Champions League

Moviola Atalanta Sturm Graz, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata della Champions League 2024/25

L’EPISODIO CHIAVE

79′ RETE ANNULLATA A ZAPPACOSTA. Incursione precisa per l’esterno che mette in rete, ma il goal viene annullato per fuorigioco.

58′ PASALIC RADDOPPIA! Bellissimo pallone dalla destra di Cuadrado che dopo aver saltato l’uomo serve Pasalic che a porta vuota mette in rete il 2-0. Controllo al VAR e rete convalidata.

51′ Cuadrado colpisce il palo dopo un tiro ribattuto dalla difesa (effettuato da CDK). Azione fermata per fuorigioco.

49′ RADDOPPIO ATALANTA ANNULLATO. Samardzic serve Lookman in area che serve a porta spalancata De Ketelaere che mette in rete il 2-0 atalantino. Azione controllata al VAR per sospetto fuorigioco e il goal viene annullato.

35′ AMMONIZIONE SAMARDZIC. Trattenuta del trequartista atalantino e cartellino giallo.