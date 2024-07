MOVIOLA Francia-Belgio, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Francia-Belgio, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro svedese Glenn Nyberg.

L’EPISODIO CHIAVE

Nyberg non è del tutto convincente. Inizia in maniera energica, con ben 3 ammonizioni riservate agli uomini di Deschamps, non tutte chiarissime. Quella di Rabiot costa cara, il centrocampista salterà i quarti. Esagerata quella di Tchaoumeni: vero, protesta in modo energico per un corner non accordato, ma ha totalmente ragione e l’arbitro era ben posizionato per vederlo. Strana la scelta di accettare un duro contrasto di Kanté su Doku. L’episodio chiave in area non c’è, quello ironico è il tiro di Theate che a un minuto dal termine centra proprio lo svedese, facendo arrabbiare molto il giocatore belga