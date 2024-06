MOVIOLA Georgia-Repubblica Ceca, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Georgia-Repubblica Ceca, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Georgia-Repubblica Ceca, valido per la prima giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Daniel Siebert.

L’EPISODIO CHIAVE

Gara alquanto scorbutica, piena di contrasti e agonisticamente elevata. Siebert la tiene nei binari con il pugno di ferro, come attestano i 9 cartellini gialli sfoderati, peraltro tutti giustificati dal merito degli interventi, anche se sono molti percentualmente in una sfida con 29 interruzioni. Due gli episodi importanti, che hanno inciso sulla gara, entrambi nel primo tempo. A metà della frazione la Repubblica Ceca va in gol: ma Hlozek spinge la palla oltre la linea con la mano, per cui il chip nel pallone dà impulsi e si vede l’immagine con molta chiarezza. Altrettanta nitidezza si ha poco prima dell’intervallo quando il Var richiama l’inglese per il mani di Hranec: nessun dubbio, il rigore è netto. Qualche discussione nasce invece nasce a inizio gara quando Davitashvili entra in area sulla destra e chiede rigore: Siebert fa segno di proseguire non ravvisando irregolarità nell’operato di Krejci. Il difensore ceco rischia un po’ nel proteggere con il corpo il pallone e ostacola la traiettoria di corsa dell’avversario, ma la decisione appare corretta.