MOVIOLA Germania-Ungheria, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Germania-Ungheria, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Germania-Ungheria, valido per la seconda giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Danny Makkelie.

L’EPISODIO CHIAVE

Fa discutere il gol tedesco nel primo tempo. Gundogan spinge Orban in area, che cade senza opporre troppa resistenza, poi una carambola porta il giocatore del Barcellona a toccare per Musiala che mette dentro. A rivedere il contatto non sembra così violento, anche se effettivamente sbilancia l’ungherese. Ci sono proteste, che costano il giallo a Varga. Nulla da dire, essendo ormai tecnologico, sull’annullamento del gol di Sallai in chiusura della prima frazione, il fuorigioco c’è. Gara molto corretta, Makkelie fischia solo 8 volte nei primi 45 minuti. Ripresa senza nulla da segnalare, se non una strana accensione di nervi con 3 cartellini negli ultimi secondi, tra i quali uno al tecnico ungherese, l’italiano Marco Rossi. Complessivamente il direttore di gara ha fischiato 22 volte: 12 i falli tedeschi, 10 quelli ungheresi