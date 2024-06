MOVIOLA Inghilterra-Slovacchia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Inghilterra-Slovacchia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Inghilterra e Slovacchia, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Halil Umut Meler.

L’EPISODIO CHIAVE

Non del tutto convincente l’operato di Meler. Inizia estraendo ben 4 gialli nei primi 16 minuti per indirizzare la gara. Le scelte sono tutte corrette, così come lasciar correre su un piccolo tocco di Duda in area che sbilancia Foden. Incomprensibile è però che non scatti il secondo giallo verso Kucka, che si macchia di ben 4 falli, uno dei quali sui Mainoo assolutamente solare. Così come l’intervento a gamba alta di Pekarik su Trippier elimina dalla contesa l’inglese e viene del tutto trascurato. Al 50′ di gioco Foden trova il gol del momentaneo pareggio ma è stato annullato in seconda battuta per fuorigioco. La decisione presa da Meler è quella corretta.