Moviola Inter Juve: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Juve, valido per la 23ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.

L’EPISODIO CHIAVE

07′ – Proteste dell’Inter che chiedeva un giallo per Dusan Vlahovic per un fallo su Pavard. Maresca si limita a redarguirlo per l’intervento in ritardo, ma lascia il cartellino in tasca.