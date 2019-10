L’episodio chiave del match valido per la nona giornata di Serie A 2019/20: moviola Inter Parma

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 39′ possibile calcio di rigore per l’Inter. Lautaro prova il numero su Iacoponi in area di rigore e il difensore gialloblù lo aggancia buttandolo giù. Per Chiffi non c’è nulla e fa proseguire il gioco.

Al 50′ Lukaku pareggia su assist di Candreva ma Chiffi annulla per fuorigioco dell’ex Lazio. Dopo 5 minuti di controllo VAR, l’arbitro torna sui suoi passi e assegna il gol al centravanti belga.