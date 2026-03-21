Moviola Juve Sassuolo, dubbi sul rigore concesso per il fallo di mani di Idzes: l’episodio chiave del match

Moviola Juve Sassuolo: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Marchetti, valido per la 30ª giornata 2025/26

La sfida Juve Sassuolo ha richiesto grande attenzione e polso fermo da parte del direttore di gara Marchetti . Ecco cosa è successo:

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Il match di Serie A tra Juventus e Sassuolo, terminato 1-1, è stato caratterizzato da un episodio controverso nel finale. Al minuto 84, l’arbitro Matteo Marchetti ha assegnato un rigore alla Juve dopo aver visionato un possibile fallo di mano di Idzes. L’episodio è nato da un colpo di testa di Dusan Vlahovic, con il difensore del Sassuolo che ha colpito la palla con il braccio. Inizialmente, Marchetti non ha fischiato nulla, ma è stato richiamato al monitor dal VAR (Marco Abisso) per una on-field review. Dopo aver rivisto l’azione, l’arbitro ha cambiato la sua decisione e ha concesso il calcio di rigore ai bianconeri.

Il rigore, tuttavia, è stato molto contestato, poiché Vlahovic sembrava aver trattenuto per la maglia Idzes prima della conclusione del colpo di testa. La decisione è stata ritenuta dubbia, soprattutto considerando lo sbilanciamento del difensore durante l’azione. Successivamente, al minuto 87, Manuel Locatelli, incaricato di battere il rigore, ha fallito l’occasione di portare in vantaggio la Juve, sprecando un’opportunità importante per i padroni di casa.